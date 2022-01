VISIOMED GROUP : Plus d'1 MEUR de commandes dans le cadre de la lutte contre la COVID-19

Paris, le 13 janvier 2022

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), acteur clé de la santé connectée, annonce une série de commandes reçues au cours des derniers jours dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19.

Tests antigéniques pour la Ville de Paris

VISIOMED GROUP a reçu une première commande de tests antigéniques pour la Ville de Paris et le Centre d'actions sociales de la Ville de Paris dans le cadre du référencement comme fournisseur de rang 2. Ce référencement avait été notifié en mars 2021 à l'issue d'une consultation de plusieurs mois dans le cadre d'un appel d'offres lancé en novembre 2020.

Le Groupe fournit des tests développés par le laboratoire chinois LiClear Biotech dans le cadre de l'accord de distribution signé fin 2020 [1] .

Autotests rapides pour le Groupe Casino

VISIOMED GROUP a également reçu une première commande d'autotests rapides pour plusieurs enseignes du Groupe Casino (Casino, Franprix et Monoprix). Cette commande intervient après la publication de l'Arrêté du 27 décembre 2021 [2] autorisant à titre exceptionnel et jusqu'au 31 janvier 2022 la vente au détail d'autotests en dehors du circuit traditionnel des pharmacies.

Le Groupe avait, dès le printemps 2021, dans la foulée de l'avis favorable de la Haute autorité de santé, sécurisé l'approvisionnement de ces dispositifs.

Masques FFP2 pour l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Enfin, VISIOMED GROUP a reçu une commande de masques chirurgicaux de type FFP2 pour l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Cette commande s'inscrit dans la volonté de plusieurs établissements de l'Enseignement supérieur de doter les étudiants de masques pour participer aux examens.

Au total, les commandes enregistrées depuis le début de l'année représentent un chiffre d'affaires cumulé de plus d'1 M€. Le Groupe reste à l'écoute des besoins du marché et prêt à activer ses réseaux afin de fournir de nouveaux équipements de diagnostic et de protections individuels.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck® , la 1 ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

En août 2021, VISIOMED GROUP a acquis Smart Salem (smartsalem.ae), l'unique centre médical digitalisé et accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) ainsi que par la Direction Générale de la Résidence et des Affaires Etrangères (GDRFA) aux Émirats Arabes Unis.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

[1] Nouvel accord de distribution et premières commandes de tests antigéniques de diagnostic rapide de la COVID-19

[2] Arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 1 er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

