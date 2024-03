VISIOMED GROUP : Les performances records de 2023 confirment la nouvelle dynamique de Visiomed Group

Une croissance du chiffre d'affaires de +38% vs. 2022 en normalisé

Un EBITDA record qui monte à 3,5 M€ en normalisé, soit plus de 25% du chiffre d'affaires, et de 2,2 M€ (+4,3 M€ vs. 2022) en consolidé

Un résultat net positif de 1,1 M€ en normalisé, soit plus de 8% de marge nette, et de -1,1 M€ (+4,2 M€ vs. 2022) en consolidé

Une trésorerie brute en hausse et un endettement net du groupe maîtrisé, de 5,0 M€ sans aucune dilution

Des perspectives 2024 en ligne avec la trajectoire très positive du Groupe

Paris, Dubaï, le 26 mars 2024

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), groupe dédié aux technologies et services de santé innovants, présente ses résultats financiers non audités pour 2023 [1] .

En complément de ce communiqué de presse, la société publie ce jour une Lettre aux actionnaires disponible sur le site Internet de la Société : cliquez ici pour la découvrir

« Pour la première fois de son histoire boursière, Visiomed Group génère un chiffre d'affaires et un profit opérationnel tangibles et récurrents et a donc un avenir. Aujourd'hui, avec une génération de cash en constante progression, illustrée par plus de 400 000 € de flux de trésorerie disponible [2] générés sur le seul mois de février 2024, Smart Salem permet au groupe de financer son expansion tout en remboursant sa dette et en supportant ses coûts de structure. Grâce à cette situation assainie, nous pouvons désormais accélérer notre développement. » a déclaré Clément Pacaud, Directeur Général de Visiomed Group.

La forte progression du chiffre d'affaires de Smart Salem à 13,7 M€ reflète le dynamisme du groupe

L'entreprise affiche une croissance en 2023 de +38% en valeur et de +41% en volume [3] :

Les activités de médical fitness ont dépassé les 120 450 tests en 2023 (+34 850 tests vs. 2022). Cette progression s'explique par : La montée en puissance de notre second centre à DIFC ouvert fin2022 ; L'ouverture et croissance importante de notre troisième centre à DKP depuis mars 2023 ;

Le lancement des activités de Bilans de santé personnalisés a généré plus de 1 900 tests en 2023, en croissance constante.

Une performance opérationnelle record

L'EBITDA consolidé du Groupe atteint 2,2 M€ en 2023 (+4,3 M€ vs. 2022) :

Le modèle Smart Salem toujours très rentable : 4,5 M€ d'EBITDA en 2023 (+0,6 M€ vs. 2022) ; Une rentabilité élevée et préservée malgré l'impact de la hausse des coûts liée aux 2 nouveaux centres et aux investissements importants pour notre croissance ;

La poursuite des réductions des coûts de structure en France : 2,2 M€ d'économie générées en EBITDA par rapport à 2022 ;

Des investissements importants pour la structuration de Smart Health en Arabie Saoudite (équipes, études stratégique, conseils, structuration) : 0,7 M€ de coûts de développement (impact EBITDA) sur ce projet central pour l'expansion de notre modèle et la croissance future du groupe ;

La cession des activités non stratégiques : 2,4 M€ d'économies générées en EBITDA par rapport à 2022.



Un résultat net consolidé de -1,1 M€ (+4,2 M€ vs. 2022)

Le résultat net intègre :

Une hausse de 0,8 M€ des charges financières en ligne avec notre dette financière levée pour financer l'expansion du groupe ;

Des éléments financiers et exceptionnels non récurrents détaillés ci-dessous (-1,0 M€).

Un EBITDA récurrent du Groupe de +3,5 M€ et un résultat net récurrent de +1,1 M€

Sur une base retraitée des éléments non-récurrents, Visiomed Group affiche des résultats solides et en progrès significatif. Le passage du compte de résultat synthétique au compte de résultat normalisé de l'exercice 2023 est détaillé en Annexe 2 ci-dessous.

Un endettement net du groupe maîtrisé et une trésorerie en hausse sans dilution malgré les coûts et investissements liés à nos projets de croissance

Visiomed Group a consolidé sa structure financière sans dilution au cours de l'exercice avec :

Un montant de dette financière nette de 5,0 M€ au 31/12/2023 (vs. 3,3 M€ au 31/12/2022) ;

Un niveau de trésorerie brute de 2,9 M€ au 31/12/2023 (vs. 2,4 M€ au 31/12/2022) ;

Des capitaux propres consolidés de 20,5 M€.

Des perspectives 2024 positives dans le prolongement de notre stratégie de recentrage sur le Moyen-Orient lancée en 2022

Visiomed Group est confiant en sa capacité à pérenniser sa trajectoire de croissance et de rentabilité en 2024 qui repose sur trois leviers :

Une consolidation des performances de Smart Salem grâce à la croissance embarquée par les centres de DIFC et DKP, par la stratégie de diversification vers la prévention et aux efforts marketing et commerciaux importants ;

Des coûts de structure toujours maîtrisés ;

Une accélération de notre projet en Arabie Saoudite avec la signature en janvier du bail de notre 1 er centre et des travaux lancés pour une ouverture prévue fin 2024.

À propos de Visiomed Group

Créé en 2007, Visiomed Group s'appuie sur une longue expérience pour promouvoir les technologies et services innovants qui façonneront la santé et la prévention de demain.

Le Groupe a orienté ses activités vers le Moyen-Orient depuis 2021 et l'acquisition de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats arabes unis, détenue à 100% par Visiomed Group.

Visiomed accélère par ailleurs son développement dans la région, avec la création de Smart Health, une joint-venture qui emmènera le déploiement des centres innovants du Groupe en Arabie Saoudite.

Basé à Paris, Visiomed Group est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur www.visiomed-group.com

CONTACTS

Jérôme FABREGUETTES LEIB Fatou-Kiné N'DIAYE Relations Investisseurs Relations Presse financière visiomed@actus.fr fndiaye@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 34

Annexe 1 : Compte de résultat synthétique consolidé au 31/12/2023 (non audité)

au 31/12 - M€ 2023 consolidé non audité 2022 consolidé audité var 23/22 (k€) var 23/22 (%) CA Smart Salem 13,7 9,9 3,8 38% CA activités cédées 0,0 4,5 (4,5) na Total CA 13,7 14,4 (0,7) -5% EBITDA 2,2 (2,1) 4,3 na Dot. aux amort. d'immobilisations (1,4) (2,3) 0,8 -36% Résultat d'exploitation 0,8 (4,4) 5,2 na Résultat Net (1,1) (5,3) 4,2 na

Annexe 2 : Tableau de passage du compte de résultat synthétique au normalisé au 31/12/2023 (non audité)

Au 31/12 - M€ 2023 consolidé non audité Ajustements 2023 normalisé non audité Chiffre d'affaires 13,7 0,0 13,7 Développement Arabie Saoudite +0,7 Coûts litiges France +0,4 Restructuration France (0,8) Restructuration Dubaï +0,3 Effet année pleine économies France +0,6 EBITDA 2,2 +1,3 3,5 Dot. aux amort. d'immobilisations (1,4) 0,0 (1,4) Résultat d'exploitation 0,8 +1,3 2,0 Dépréciation titres Bewellthy +0,3 Résultat exceptionnel France +0,3 Résultat exceptionnel Dubaï +0,4 Autres (0,1) Résultat Net (1,1) +2,2 1,1

[1] Les procédures d'audit sont en cours. Le rapport financier annuel 2023 sera mis à disposition le mardi 30 avril 2024 (après Bourse)

[2] Flux de trésorerie d'exploitation et d'investissement avant flux de financement

[3] La direction a souhaité présenter une vision du chiffre d'affaires ajusté de l'impact des activités cédées ou arrêtées à la suite du changement de contrôle en date du 10 janvier 2023 des sociétés Bewellthy et BewellConnect et à l'arrêt des activités COVID chez Smart Salem.