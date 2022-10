VISIOMED GROUP : Information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant le capital social

Paris, le 7 octobre 2022

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG) publie l'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant son capital social, conformément aux dispositions de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers.

Date Nombre d'actions Nombre de droits de vote 7 octobre 2022 294 354 358 Théoriques 294 393 127 Exerçables 1 294 305 336

1 Le nombre total de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des droits de vote théoriques moins les actions privées de droit de vote.

Le nombre d'actions créées (24 actions) depuis le 7 septembre 2022 provient de l'exercice de bons de souscription d'actions (BSA).

À propos de VISIOMED GROUP

Créé en 2007, VISIOMED GROUP s'appuie sur une longue expérience dans le secteur de la santé pour investir dans les technologies et services de santé innovants en France et à l'international.

Le Groupe compte aujourd'hui deux filiales détenues à 100% :

BewellConnect , créé en 2014, pionnier dans les solutions de santé connectées et de téléconsultation

BewellConnect propose un univers technologique enrichi, à la fois en dispositifs médicaux et logiciels, permettant de réponse à tous les cas d'usage de la télésanté : téléconsultation enrichie et assistée, télésurveillance au domicile, surveillance en milieu hospitalier, télé-expertise, téléassistance et télé-régulation.

Le produit phare de BewellConnect, VisioCheck, est la 1ère station de télémédecine de moins de 300g à destination des professionnels de santé, déclinée en mallette, station ou espace de santé modulaire.

BewellConnect déploie aujourd'hui ses solutions en France et à l'étranger.

Smart Salem, premier centre d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis

L'offre Smart Salem s'appuie sur un savoir-faire en analyse médicale, radiologie et en analyse et traitement de données pour dépister près de 35 maladies en 7 minutes chez un patient (notamment VIH, hépatites et tuberculose) en offrant fiabilité des résultats, lisibilité et expérience patient exceptionnelle permises par des technologies avancées d'intelligence artificielle et de réalité virtuelle.

L'offre « Medical Fitness Assessment » de Smart Salem issue de ce savoir-faire permet ainsi l'obtention d'un Visa de résidence ou de travail en l'espace de 30 minutes contre 10 à 15 jours dans les centres de santé historiques.

Smart Salem est une plateforme technologique offrant de nombreuses opportunités de croissance, comme le montre l'ouverture du second centre à Dubai en septembre 2022 et l'autorisation reçue pour l'ouverture d'une troisième, pour une ouverture au premier trimestre 2023.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed.fr , smartsalem.ae et www.bewell-connect.com .

CONTACTS

Jérôme FABREGUETTES-LEIB Nawel NAAMANE Relations Investisseurs Relations Presse financière visiomed@actus.fr nnaamane@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 75

© Visiomed Group SA 2022. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nG5vZZhplW+dnW5wZMhmamlla5hlx2CZbZScyZRva8iVnZ5gypliasXKZnBnm2Vo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Total du nombre de droits de vote et du capital :

- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76602-visiomed_cp_ddv_octobre2022.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com