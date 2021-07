VISIOMED GROUP : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Paris, le 5 juillet 2021

Au titre du contrat de liquidité confié par la société VISIOMED GROUP à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

49 691 titres VISIOMED GROUP ;

13 131,87 €.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 - position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

235 745 titres VISIOMED GROUP ;

23 534,22€.

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achats 182 075 titres 102 015,19 € 272 transactions Ventes 164 508 titres 98 652,97 € 233 transactions

Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux 05/01/2021 3 1500 1320 04/01/2021 4 2000 1812 06/01/2021 4 2000 1695,6 05/01/2021 1 500 455 07/01/2021 3 1500 1264,95 06/01/2021 6 3500 3007,9 12/01/2021 1 500 445 07/01/2021 2 1000 861,9 13/01/2021 3 1500 1300,05 08/01/2021 7 3500 3115 15/01/2021 2 1000 855 11/01/2021 3 1500 1365 18/01/2021 2 1000 835 14/01/2021 2 1000 865 19/01/2021 1 500 440 18/01/2021 5 2500 2145,5 21/01/2021 9 4379 4206,47 19/01/2021 3 1500 1335 22/01/2021 10 4466 4094,88 20/01/2021 13 6500 6244,55 25/01/2021 8 4000 3512,4 21/01/2021 5 2500 2500 27/01/2021 3 1500 1305 25/01/2021 6 3000 2745 28/01/2021 3 1500 1260 26/01/2021 4 2000 1785 29/01/2021 1 500 410 28/01/2021 1 500 430 01/02/2021 3 1500 1215 29/01/2021 2 1000 830,5 02/02/2021 1 500 405 01/02/2021 3 1500 1245 03/02/2021 1 500 420 02/02/2021 3 1500 1245 04/02/2021 1 500 420 03/02/2021 2 1000 847 05/02/2021 2 1000 833,8 04/02/2021 2 1000 850 08/02/2021 3 1500 1234,95 08/02/2021 1 500 415 09/02/2021 3 1500 1204,95 09/02/2021 1 500 410 10/02/2021 5 2500 2025 10/02/2021 5 2500 2065 11/02/2021 3 1001 810,81 11/02/2021 3 685 563,55 12/02/2021 4 2000 1560 12/02/2021 1 500 405 15/02/2021 2 1000 815 17/02/2021 1 500 370 16/02/2021 13 6000 4624,2 18/02/2021 1 2000 1447 17/02/2021 3 1500 1087,95 19/02/2021 2 1000 695 18/02/2021 5 2500 1725 24/02/2021 3 2400 1488 19/02/2021 2 530 360,08 25/02/2021 7 5700 3736,92 22/02/2021 4 2000 1290 04/03/2021 2 2000 1210 23/02/2021 3 1500 915 05/03/2021 2 2000 1210 26/02/2021 4 2000 1285 08/03/2021 1 500 306 01/03/2021 2 600 381 09/03/2021 2 1000 605 02/03/2021 1 500 315 12/03/2021 14 7000 4774,7 03/03/2021 3 1200 732 15/03/2021 2 1000 675 04/03/2021 1 500 295 16/03/2021 1 300 192 11/03/2021 1 500 300 18/03/2021 1 500 310 12/03/2021 1 500 330 19/03/2021 3 1500 945 15/03/2021 2 1000 645 22/03/2021 6 3000 2040 16/03/2021 3 2000 1260 23/03/2021 1 500 305 17/03/2021 5 4028 2499,78 25/03/2021 1 1 0,6 19/03/2021 1 500 305 26/03/2021 1 500 290 22/03/2021 10 6000 3742,8 30/03/2021 5 2500 1477 23/03/2021 1 500 300 31/03/2021 7 4200 2982 24/03/2021 1 500 300 01/04/2021 2 1200 693 25/03/2021 2 1000 575 06/04/2021 1 700 385 29/03/2021 1 500 285 09/04/2021 3 3000 1560 31/03/2021 16 8000 5167,2 12/04/2021 1 1 0,51 01/04/2021 3 1500 825 14/04/2021 3 3000 1410 06/04/2021 1 500 265 15/04/2021 2 1200 570 07/04/2021 3 1360 715,09 16/04/2021 1 700 342,86 08/04/2021 2 1000 505 19/04/2021 1 500 225 09/04/2021 1 500 250 20/04/2021 1 500 225 12/04/2021 4 2400 1164 26/04/2021 3 3000 1320 13/04/2021 3 1500 675 27/04/2021 1 1000 450 16/04/2021 3 2100 987 29/04/2021 2 2000 900 20/04/2021 1 500 215 03/05/2021 1 1000 440 21/04/2021 2 1400 602 04/05/2021 1 1000 440 22/04/2021 2 1600 680 05/05/2021 2 101 43,43 27/04/2021 1 1000 440 11/05/2021 1 1000 430 28/04/2021 1 1000 440 12/05/2021 1 1000 440 29/04/2021 1 1000 440 13/05/2021 21 20100 11004,75 30/04/2021 2 2000 890 14/05/2021 1 1000 530 03/05/2021 2 2000 865 20/05/2021 1 500 217,5 04/05/2021 1 1000 430 21/05/2021 1 1000 420 05/05/2021 1 1 0,43 25/05/2021 2 2000 790 06/05/2021 2 1010 424,3 26/05/2021 1 1000 392 10/05/2021 1 1000 420 27/05/2021 1 1000 390 13/05/2021 4 4000 1900 28/05/2021 1 1000 380 14/05/2021 11 11000 5582,5 01/06/2021 1 1000 380 17/05/2021 5 3000 1380 02/06/2021 2 2000 770 18/05/2021 1 1000 440 03/06/2021 1 1000 399 19/05/2021 1 1000 430 07/06/2021 3 3000 1230 20/05/2021 2 1000 415 10/06/2021 4 4000 1700 24/05/2021 2 2000 810 15/06/2021 1 1500 525 25/05/2021 2 2000 770 16/06/2021 2 2215 756,2 26/05/2021 2 2000 770 17/06/2021 3 4500 1505,25 27/05/2021 2 2000 760 18/06/2021 1 1500 480 28/05/2021 1 1000 370 24/06/2021 4 6000 1665 03/06/2021 1 1000 380 25/06/2021 2 1505 406,35 04/06/2021 1 1500 583,2 29/06/2021 2 3000 840 08/06/2021 2 1500 618,45 30/06/2021 3 4500 1395 09/06/2021 1 1000 400 10/06/2021 6 6000 2430 11/06/2021 4 4000 1474 14/06/2021 3 3000 1050 15/06/2021 1 1000 340 16/06/2021 1 1500 495 17/06/2021 1 1500 480 21/06/2021 3 4500 1350 22/06/2021 2 3000 825 23/06/2021 1 1500 397,5 25/06/2021 3 4500 1184,85 29/06/2021 1 1500 405 30/06/2021 5 7500 2133

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

CONTACTS

Jérôme FABREGUETTES-LEIB Vivien FERRAN Relations Investisseurs Relations Presse financière visiomed@actus.fr vferran@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 34

© Visiomed Group SA 2021. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".

- SECURITY MASTER Key : m25wZpaaaZzGmG9sY5VqbGiXmWdmmWiYa2HKxmJxaJ7HmGlommtjb8qVZnBhlWlu

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70048-visiomed_cp_bilan_liquidite_s12021.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com