VISIATIV : VISIATIV DÉVOILE LES RÉSULTATS DE SON PREMIER BAROMÈTRE DE LA CYBERSÉCURITÉ DES PME/ETI

Seulement 57% des PME/ETI ont un référent cybersécurité

2 entreprises sur 3 ne disposent pas de solution de protection de leur applications web

40% des entreprises ont déjà subi un incident de sécurité, et 2 sur 10 ont subi une fuite de données personnelles

7 PME/ETI sur 10 n'ont pas de contrôle de leurs flux financiers

Lyon, le 6 février 2024 – 18h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ présente la 1 ère édition de son baromètre de la cybersécurité des PME et ETI françaises au titre de l'année 2023. Mené par les équipes Visiativ, ce nouveau baromètre annuel a pour objectif d'évaluer le niveau de maturité des PME et ETI françaises face aux cybermenaces : À quelle étape les dirigeants en sont-ils ? À quelles menaces sont-ils confrontés ? Comment y font-ils face ?

LES PME ET ETI DOIVENT SE DOTER DE SOLUTIONS DE CYBERSÉCURITÉ CLÉS EN MAIN

Le besoin de cybersécurité est devenu un impératif pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Et les petites et moyennes entreprises sont d'autant plus exposées qu'elles sont souvent moins protégées car cela nécessite une expertise, un investissement et un pilotage dédiés.

À l'heure du digital, la sécurité informatique en entreprise est devenue un enjeu-clé. De nombreux dirigeants d'entreprise, conscients des risques encourus, recherchent une solution à la fois ajustée à leurs besoins et facile à mettre en place pour protéger leur entreprise. Les principaux enjeux sont l'optimisation de l'infrastructure IT, la sensibilisation des collaborateurs à la cybersécurité et bien sûr la sécurisation de leur activité dans son ensemble.

C'est pourquoi Visiativ, expert de l'intégration de solutions digitales au sein de PME et ETI industrielles depuis plus de 35 ans, a développé un accompagnement autour de la cybersécurité, une offre simple et opérante permettant de réaliser l'état des lieux concret des systèmes d'information et proposer un plan de remédiation adapté et encadré.

Cet accompagnement se veut simple et accessible :

Obtenir un instantané de la sécurité informatique de l'entreprise

Bénéficier d'un regard extérieur et expert du monde industriel, sans parti-pris

Fédérer les collaborateurs par une démarche collaborative

Établir une feuille de route numérique en phase avec les recommandations de l'ANSSI et les fondements de la norme ISO 27001

Améliorer la note de sécurité informatique

Pour les PME et ETI, l'offre de cybersécurité de Visiativ s'articule autour de plusieurs offres :

Visiativ Cyber Pilot , pour auditer, piloter et mettre en place des mesures adaptées ;

, pour auditer, piloter et mettre en place des mesures adaptées ; Visiativ Cyber WAF , pour protéger et optimiser ses sites web.

Depuis juin 2023, Visiativ est labélisé ExpertCyber par Cybermalveillance.gouv.fr .

Ce label est gage de l'expertise et du savoir-faire dans l'assistance et l'accompagnement client dans le domaine de la cybersécurité. Il garantit un accompagnement de qualité et offre une meilleure lisibilité des prestations et services auprès des clients.

Laurent FIARD, Président - Directeur général de Visiativ, précise : « Fidèle à sa valeur de proximité client, Visiativ propose un accompagnement sur le long terme, qui permet de mettre en place les recommandations issues du diagnostic, de suivre les évolutions au sein de nos clients au fur et à mesure de la mise en place des recommandations, et de voir comment évolue le niveau de sécurité de leur système d'information dans le temps. En 2023, nous avions réalisé plus de 70 diagnostics et déployé des mesures correctrices auprès de nos clients, activité en forte croissance par rapport à l'année précédente. »

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 277 M€ en 2023. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 400 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

