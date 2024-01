VISIATIV : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 29 DECEMBRE 2023

Lyon, le 3 janvier 2024 – 18h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Visiativ à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 2 450

Solde en espèces du compte de liquidité : 78 515,63 €

Au cours du 2 nd semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 23 696 titres 645 534,28 € 916 transactions VENTE 24 076 titres 647 217,97 € 932 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 3 557

Solde en espèces du compte de liquidité : 59 004,91 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces du compte de liquidité : 200 000 €

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 259 M€ en 2022. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 400 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

CONTACT VISIATIV

Lydia JOUVAL

Communication Externe

Tél. : 04 78 87 29 29

lydia.jouval@visiativ.com CONTACT INVESTISSEURS

ACTUS

Mathieu OMNES

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr CONTACT PRESSE

ACTUS

Serena BONI

Tél. : 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 916 23 696 645 534,28 932 24 076 647 217,97 03/07/2023 6 205 6232 9 149 4551,1 04/07/2023 1 30 903 12 239 7315,6 05/07/2023 7 237 7446,09 10 180 5762,7 06/07/2023 2 14 462 10 296 9758,71 07/07/2023 4 150 4990,01 4 161 5369,99 10/07/2023 2 50 1665 2 21 701,9 11/07/2023 5 60 1995,6 13 120 3996 12/07/2023 2 109 3714,91 7 240 8034,6 13/07/2023 10 344 11617,09 4 54 1830,6 14/07/2023 3 18 603 3 102 3429,6 17/07/2023 10 190 6353,9 0 0 0 18/07/2023 3 101 3353,2 7 308 10344 19/07/2023 14 337 11148,5 0 0 0 20/07/2023 8 283 9133 8 138 4441,9 21/07/2023 6 183 5902,59 9 210 6806,79 24/07/2023 5 115 3703 14 153 4986,39 25/07/2023 7 191 6244,59 1 136 4447,2 26/07/2023 8 229 7467,09 2 36 1175,4 27/07/2023 1 44 1465,2 21 480 15865,68 28/07/2023 11 316 10339,8 7 257 8461,21 31/07/2023 1 9 297,9 3 40 1329,5 01/08/2023 7 198 6585,7 14 170 5698,2 02/08/2023 5 101 3397 11 176 5936,5 03/08/2023 9 209 7111,71 2 7 242,2 04/08/2023 11 195 6601,1 2 100 3384 07/08/2023 7 169 5697,8 6 139 4716,9 08/08/2023 8 279 9389,1 8 133 4499,7 09/08/2023 6 185 6185,9 4 114 3853,2 10/08/2023 11 208 6799 0 0 0 11/08/2023 8 231 7454,99 11 210 6809,21 14/08/2023 1 40 1288 4 66 2115,6 15/08/2023 3 28 895,2 0 0 0 16/08/2023 4 197 6298,7 11 81 2616,3 17/08/2023 6 157 5070,8 5 63 2043,2 18/08/2023 15 453 14464,7 19 497 16079,99 21/08/2023 0 0 0 3 35 1143,5 22/08/2023 8 141 4602,61 1 27 877,5 23/08/2023 6 176 5724,1 13 267 8724,6 24/08/2023 5 70 2259,6 5 138 4493,9 25/08/2023 3 51 1658,2 6 88 2859,4 28/08/2023 4 69 2221,6 7 175 5667,2 29/08/2023 4 67 2170,8 3 62 2015 30/08/2023 10 372 12083 10 348 11368,9 31/08/2023 3 79 2599,1 6 160 5303,8 01/09/2023 5 149 4853,8 5 94 3098,1 04/09/2023 2 40 1307,5 3 58 1893,2 05/09/2023 5 237 7692 9 132 4321,2 06/09/2023 9 132 4317,1 7 82 2689,6 07/09/2023 7 177 5682,7 13 115 3764,4 08/09/2023 6 97 3074,5 0 0 0 11/09/2023 0 0 0 13 241 7522,6 12/09/2023 10 149 4642,2 17 250 7861,7 13/09/2023 7 94 2940,6 3 116 3596 14/09/2023 6 113 3495,3 2 24 746,4 15/09/2023 3 39 1205,1 23 442 13983,9 18/09/2023 4 70 2275 2 20 652 19/09/2023 14 271 8775,8 1 1 32 20/09/2023 26 558 16446,7 5 224 6328,2 21/09/2023 4 110 2981 14 264 7225,2 22/09/2023 8 568 15583,2 24 1240 34624,8 25/09/2023 8 0 0 29 0 0 26/09/2023 10 213 6171,4 3 110 3200 27/09/2023 17 1083 30037,5 11 825 23116,5 28/09/2023 3 0 0 4 0 0 29/09/2023 10 366 10103,2 8 299 8355,4 02/10/2023 2 0 0 12 0 0 03/10/2023 2 160 4399 0 0 0 04/10/2023 10 88 2407,1 0 0 0 05/10/2023 8 0 0 9 0 0 06/10/2023 2 40 1081,5 2 44 1196,8 09/10/2023 12 0 0 1 0 0 10/10/2023 13 462 12273,5 7 358 9638,7 11/10/2023 15 304 7983,9 5 79 2093,5 12/10/2023 6 381 10093,6 5 100 2645,4 13/10/2023 9 155 4027,9 3 0 0 16/10/2023 8 280 7234,4 4 114 2998,2 17/10/2023 6 137 3486,2 3 21 531,9 18/10/2023 8 228 5556,7 4 80 1982 19/10/2023 18 292 6686,2 18 586 13222,8 20/10/2023 8 266 5964,1 5 73 1664 23/10/2023 7 183 3931,5 4 107 2316,2 24/10/2023 2 67 1440,3 18 656 14700,2 25/10/2023 6 166 3739,8 2 115 2630 26/10/2023 2 20 440 7 94 2093,2 27/10/2023 12 280 5983,4 3 64 1401,8 30/10/2023 11 108 2257,7 4 104 2179 31/10/2023 9 204 4263,7 3 140 2940 01/11/2023 5 34 712,3 1 22 462 02/11/2023 17 340 7094,4 11 437 9163 03/11/2023 5 110 2305,7 0 0 0 06/11/2023 8 210 4390,5 8 0 0 07/11/2023 12 213 4431,7 4 102 2131,8 08/11/2023 15 212 4396,4 8 289 6011,2 09/11/2023 22 426 8776,1 10 206 4264,3 10/11/2023 18 221 4483,1 5 66 1347 13/11/2023 4 0 0 7 0 0 14/11/2023 6 123 2496,9 7 223 4562,4 15/11/2023 4 60 1222 13 617 12809,6 16/11/2023 9 323 6755,2 1 48 998,4 17/11/2023 2 119 2611,4 12 369 7862,3 20/11/2023 16 421 9156,3 6 324 6996,7 21/11/2023 11 183 3924 3 252 5421,2 22/11/2023 13 298 6323,6 7 225 4785,3 23/11/2023 8 297 6190 5 555 11569,3 24/11/2023 3 40 852 25 562 12152 27/11/2023 4 134 3015,2 12 250 5584,2 28/11/2023 12 478 10586,4 10 49 1096,3 29/11/2023 1 28 613,2 13 393 8626,3 30/11/2023 7 174 3881,6 9 146 3265,2 01/12/2023 4 231 5221,4 12 330 7472 04/12/2023 5 201 4572,6 2 17 387,8 05/12/2023 1 14 322 12 277 6359,7 06/12/2023 11 468 10668,2 5 262 5988,1 07/12/2023 1 44 1020,8 10 361 8259,6 08/12/2023 8 476 11048,2 5 410 9544 11/12/2023 9 255 5982,1 7 171 4037,8 12/12/2023 9 302 7139,8 9 240 5711,4 13/12/2023 6 290 6883,9 15 480 11586,6 14/12/2023 4 117 2863,3 18 454 11275,3 15/12/2023 4 70 1814,2 8 335 8655,3 18/12/2023 3 55 1431 5 110 2885 19/12/2023 9 0 0 2 0 0 20/12/2023 10 110 2872 5 302 7987,6 21/12/2023 9 219 5893,5 7 399 10692 22/12/2023 11 720 19515 8 804 21735,3 27/12/2023 5 162 4405 4 40 1092 28/12/2023 5 341 9232 1 1 27,4 29/12/2023 0 0 0 8 300 8110