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Visa va devenir Super Validateur pour le Canton Network
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 14:38

Visa va apporter des solutions de paiement préservant la confidentialité au Canton Network.

Canton Network est une blockchain pour les organismes financiers. qui permet d'échanger des actifs avec un haut niveau de sécurité et de confidentialité.

Visa va rejoindre le Canton Network en tant que première grande entreprise de paiement mondiale à occuper le rôle de Super Validateur. Visa contribuera ainsi à étendre les infrastructures préservant la confidentialité de la blockchain aux banques et institutions financières du monde entier et fera partie des 40 Super Validateurs de Canton.

Le Canton Network, une blockchain conçue pour la finance réglementée, intègre la confidentialité dès sa conception, permettant ainsi aux organisations d'utiliser une infrastructure partagée sans pour autant compromettre la confidentialité des informations sensibles.

En tant que Super Validateur, Visa aidera les clients qui souhaitent exploiter et sécuriser leurs opérations sur le Canton Network, en appliquant les mêmes normes éprouvées et fiables que celles qu'elle utilise actuellement pour gérer ses systèmes de paiement critiques.

" De nombreuses banques considèrent que l'absence de confidentialité constitue un obstacle majeur à la migration d'activités significatives vers la blockchain ", a déclaré Rubail Birwadker, responsable mondial des Produits de croissance et des Partenariats stratégiques chez Visa.

" En intervenant en tant que Super Validateur sur le Canton Network, nous apportons la confiance, la gouvernance et la rigueur opérationnelle propres au réseau mondial de Visa, à une infrastructure blockchain qui préserve la confidentialité. L'objectif est que les institutions financières réglementées puissent effectuer des paiements sur la blockchain sans avoir à modifier leur mode de fonctionnement. "

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