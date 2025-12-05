 Aller au contenu principal
Visa transfère son siège européen à Canary Wharf, à Londres, selon le FT
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 07:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des détails à partir du paragraphe 2)

Visa V.N déménage son siège européen à Canary Wharf, à Londres, a rapporté le Financial Times vendredi.

Visa loue 300 000 pieds carrés au One Canada Square pour une durée de 15 ans, selon le rapport, ajoutant que la société louera 11 étages dans le bâtiment qu'elle devrait occuper en 2028, a rapporté le journal, citant le Canary Wharf Group.

Visa et le Canary Wharf Group n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Canary Wharf a eu du mal à retenir les locataires de après la pandémie de COVID-19. Le quartier connaît aujourd'hui un regain d'activité, car de plus en plus d'entreprises incitent leur personnel à retourner au bureau.

La semaine dernière, JPMorgan Chase a dévoilé un plan visant à construire une tour dans le quartier financier de Canary Wharf, qui apportera 9,9 milliards de livres (13,2 milliards de dollars) sur six ans à l'économie locale - y compris le coût de la construction - et créera 7 800 emplois.

(1 $ = 0,7494 livre)

