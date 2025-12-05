Visa transfère son siège européen à Canary Wharf, à Londres, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction d'une coquille dans l'identifiant de l'article)
Visa V.N déménage son siège européen à Canary Wharf, à Londres, a rapporté le Financial Times vendredi.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
