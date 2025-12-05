Visa transfère son siège européen à Canary Wharf, à Londres, selon le FT

Visa V.N déménage son siège européen à Canary Wharf, à Londres, a rapporté le Financial Times vendredi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.