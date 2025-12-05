 Aller au contenu principal
Visa transfère son siège européen à Canary Wharf, à Londres, selon le FT
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 07:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction d'une coquille dans l'identifiant de l'article)

Visa V.N déménage son siège européen à Canary Wharf, à Londres, a rapporté le Financial Times vendredi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

