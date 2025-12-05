Visa transfère son siège européen à Canary Wharf, à Londres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Changements de source)

Visa V.N déménage son siège européen dans le quartier financier de Canary Wharf à Londres, a annoncé vendredi le Canary Wharf Group.

La société loue 300 000 pieds carrés pour une durée de 15 ans au One Canada Square, et devrait quitter Paddington à l'été 2028, a ajouté le groupe.

Le Canary Wharf Group, qui gère le quartier financier au sens large et qui est détenu conjointement par QIA et la société canadienne Brookfield BN.TO , a été durement touché par la chute de la demande de bureaux induite par la pandémie. Le quartier connaît aujourd'hui un rebond, car de plus en plus d'entreprises incitent leur personnel à retourner au bureau.

"Canary Wharf continue d'attirer un large éventail d'entreprises internationales. Nous sommes ravis d'accueillir Visa qui a choisi le Wharf pour y installer son siège européen, car c'est le meilleur endroit pour soutenir la croissance de son entreprise", a déclaré Shobi Khan, directeur général du groupe Canary Wharf.

La semaine dernière, JPMorgan Chase a dévoilé un plan pour construire une tour dans le quartier financier de Canary Wharf qui apportera 9,9 milliards de livres (13,2 milliards de dollars) sur six ans à l'économie locale - y compris le coût de la construction - et créera 7 800 emplois.

Le fonds souverain du Qatar est en train de réviser les plans de rénovation de son gratte-ciel HSBC dans le quartier est de Londres afin de conserver davantage d'espaces de bureaux, a rapporté l'agence Reuters en novembre. (1 dollar = 0,7494 livre)