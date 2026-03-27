Visa lance un gestionnaire d'abonnement sur les paiements récurrents
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 09:59
Alors que le nombre d'abonnements dans le monde devrait atteindre 12 milliards d'ici 2030, les consommateurs recherchent des moyens simples et transparents de suivre et de gérer les frais récurrents.
Pour ce service, Visa collabore avec Pinwheel, un fournisseur de fonctionnalités de gestion des factures intégrées à l'application.
Enhanced Subscription Manager permet aux émetteurs d'offrir aux titulaires de carte une meilleure visibilité sur l'abonnement, des méthodes de changement de paiement simples et des capacités d'annulation. Cela aide à réduire les frais indésirables en donnant aux consommateurs plus de confiance et de contrôle sur les paiements récurrents des abonnements.
" Les consommateurs d'aujourd'hui veulent clarté, contrôle et commodité lorsqu'il s'agit de gérer les abonnements qui touchent tant d'aspects de leur vie ", a déclaré Kathleen Pierce-Gilmore, responsable mondiale des solutions d'émission chez Visa.
" Avec l'explosion de l'économie par abonnement, les consommateurs ont perdu visibilité et contrôle sur leurs dépenses récurrentes ", a déclaré Brian Karimi-Pashaki, directeur des revenus chez Pinwheel.
Valeurs associées
|305,510 USD
|NYSE
|+0,14%
A lire aussi
-
Dans l'Allemagne confrontée à la hausse mondiale des prix de l'énergie, la sérénité à Feldheim, village dans l'est du pays converti aux renouvelables, apparaît comme une exception difficile à transposer à grande échelle. "Ce qui se passe dans le reste du monde ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,14% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,28% pour le Nasdaq .IXIC : * NETFLIX ... Lire la suite
-
Voici les derniers événements en liaison avec la guerre au Moyen-Orient, à son 28e jour vendredi: . 120 musées et bâtiments historiques endommagés en Iran Les frappes menées par les Etats-Unis et Israël en Iran ont endommagé au moins 120 musées et bâtiments historiques ... Lire la suite
-
Lutte anti-drones Shahed : l'Ukraine et l'Arabie saoudite signent un accord de défense et coopération militaire
Confrontée aux vagues de drones de conception iranienne lancés par la Russie depuis l'invasion à grande échelle de 2022, l'Ukraine a développé une expertise désormais convoitée par les pays du Golfe. Après des années de guerre, l'expérience des forces ukrainiennes ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer