 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Visa lance un gestionnaire d'abonnement sur les paiements récurrents
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 09:59

Visa a présenté une solution Enhanced Subscription Manager, un nouveau service pour les Émetteurs Numériques.

Alors que le nombre d'abonnements dans le monde devrait atteindre 12 milliards d'ici 2030, les consommateurs recherchent des moyens simples et transparents de suivre et de gérer les frais récurrents.

Pour ce service, Visa collabore avec Pinwheel, un fournisseur de fonctionnalités de gestion des factures intégrées à l'application.

Enhanced Subscription Manager permet aux émetteurs d'offrir aux titulaires de carte une meilleure visibilité sur l'abonnement, des méthodes de changement de paiement simples et des capacités d'annulation. Cela aide à réduire les frais indésirables en donnant aux consommateurs plus de confiance et de contrôle sur les paiements récurrents des abonnements.

" Les consommateurs d'aujourd'hui veulent clarté, contrôle et commodité lorsqu'il s'agit de gérer les abonnements qui touchent tant d'aspects de leur vie ", a déclaré Kathleen Pierce-Gilmore, responsable mondiale des solutions d'émission chez Visa.

" Avec l'explosion de l'économie par abonnement, les consommateurs ont perdu visibilité et contrôle sur leurs dépenses récurrentes ", a déclaré Brian Karimi-Pashaki, directeur des revenus chez Pinwheel.

Valeurs associées

VISA RG-A
305,510 USD NYSE +0,14%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des éoliennes en arrière-plan à Feldheim, dans l'est de l'Allemagne, le 25 mars 2026 ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    En Allemagne, un village converti aux renouvelables défie la crise énergétique
    information fournie par AFP 27.03.2026 11:43 

    Dans l'Allemagne confrontée à la hausse mondiale des prix de l'énergie, la sérénité à Feldheim, village dans l'est du pays converti aux renouvelables, apparaît comme une exception difficile à transposer à grande échelle. "Ce qui se passe dans le reste du monde ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 27.03.2026 11:33 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,14% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,28% pour le Nasdaq .IXIC : * NETFLIX ... Lire la suite

  • Le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot (à droite) accueille son homologue américain Marco Rubio (à gauche) pour une réunion des chefs de la diplomatie du G7à l'Abbaye de Vaux-de-Cernay, près de Paris, le 27 mars 2026 ( AFP / Alain JOCARD )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 27.03.2026 11:27 

    Voici les derniers événements en liaison avec la guerre au Moyen-Orient, à son 28e jour vendredi: . 120 musées et bâtiments historiques endommagés en Iran Les frappes menées par les Etats-Unis et Israël en Iran ont endommagé au moins 120 musées et bâtiments historiques ... Lire la suite

  • Volodymyr Zelensky, à Bucarest, le 12 mars 2026 ( AFP / DANIEL MIHAILESCU )
    Lutte anti-drones Shahed : l'Ukraine et l'Arabie saoudite signent un accord de défense et coopération militaire
    information fournie par Boursorama avec Media Services 27.03.2026 11:24 

    Confrontée aux vagues de drones de conception iranienne lancés par la Russie depuis l'invasion à grande échelle de 2022, l'Ukraine a développé une expertise désormais convoitée par les pays du Golfe. Après des années de guerre, l'expérience des forces ukrainiennes ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank