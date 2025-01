Visa: hausse de 14% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Visa a publié jeudi soir un bénéfice net ajusté (non GAAP) en hausse de 11% à 5,5 milliards de dollars au titre des trois premiers mois de son exercice 2024-25, soit 2,75 dollars par action (+14%), pour des revenus en croissance de 10% à 9,5 milliards.



'Ces résultats solides reflètent des dépenses vigoureuses durant la période des fêtes et des tendances en amélioration pour la croissance des volumes de paiements, des volumes transfrontaliers et des transactions traitées', explique son CEO Ryan McInerney.



Le groupe de solutions de paiement a fait en effet part d'une hausse de 9% de ses volumes de paiements et d'un bond de 16% de ses volumes transfrontaliers, tandis que ses transactions traitées se sont accrues de 11%.





