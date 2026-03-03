Visa et Bridge élargissent leur collaboration dans plus de 100 pays
Ces cartes, garanties par des stablecoins, permettent aux entreprises fintech de proposer à leurs clients des paiements utilisables auprès des 175 millions de points de vente du réseau Visa.
Déjà disponibles dans 18 pays, elles devraient être étendues à plus de 100 pays en Europe, en Asie-Pacifique, en Afrique et au Moyen-Orient d'ici la fin de l'année.
Grâce au partenariat avec Lead Bank, les transactions peuvent désormais être réglées en chaîne via des blockchains compatibles avec le pilote de règlement en stablecoins de Visa.
Des plateformes crypto comme Phantom et MetaMask proposent déjà ces cartes afin de permettre à leurs utilisateurs de dépenser leurs soldes en stablecoins pour des achats quotidiens.
" Étendre notre travail avec Bridge nous donne un moyen supplémentaire d'intégrer la rapidité, la transparence et la programmabilité des stablecoins directement dans le processus de règlement. Cette étape offre à nos partenaires un plus grand choix dans la manière dont ils transmettent la valeur, et renforce le rôle de Visa en tant que réseau de confiance reliant les stablecoins à l'écosystème mondial des paiements. " a déclaré Cuy Sheffield, responsable de la crypto, chez Visa.
