 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Visa enregistre une hausse de son bénéfice trimestriel grâce à la résilience des dépenses de consommation
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 22:32

Visa a annoncé un bénéfice net de 5,9 milliards de dollars pour le premier trimestre de son exercice 2026, soit 3,03 dollars par action, en progression par rapport aux 5,1 milliards enregistrés un an plus tôt (2,58 dollars par action). Cette performance s'appuie sur une hausse de 8% du volume global de paiements à taux de change constants, soutenue par une consommation robuste pendant la période des fêtes, en particulier chez les ménages à hauts revenus.

Le groupe, considéré comme un baromètre de la santé économique mondiale, a profité d'un nombre record d'acheteurs et d'une forte progression des ventes en ligne. Toutefois, les ménages à revenus moyens continuent de subir la pression de la hausse des prix, alimentée notamment par les nouveaux tarifs douaniers instaurés par l'administration Trump. Malgré ce contexte, la dynamique des dépenses est restée favorable à l'activité de Visa, qui enregistre des volumes solides à travers son réseau.

Son principal concurrent Mastercard a également publié des résultats positifs sur la période, portés par la vigueur des dépenses dans les voyages, les loisirs et les achats quotidiens. Ensemble, les deux géants du paiement confirment la résilience de la consommation, en dépit des tensions inflationnistes et des disparités croissantes entre catégories de revenus.

L'action Visa recule de 2% dans les échanges prolongés.

Valeurs associées

VISA RG-A
331,220 USD NYSE +1,32%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank