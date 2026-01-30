Visa dépasse ses estimations pour le premier trimestre, les ventes des fêtes de fin d'année ayant dopé les volumes de paiement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les volumes de paiements mondiaux augmentent de 8 %

*

La croissance des volumes transfrontaliers ralentit

*

Les actions chutent de 1 % dans les négociations prolongées

(Ajoute les commentaires des analystes aux paragraphes 10 et 14, et le commentaire de la direction au paragraphe 17) par Pritam Biswas

Visa V.N a dépassé les estimations pour le bénéfice et le chiffre d'affaires du premier trimestre jeudi, soutenu par une utilisation accrue des cartes pendant les fêtes de fin d'année et par la résistance des dépenses de consommation aux États-Unis au cours des trois derniers mois de 2025.

Les ménages à revenu élevé ont été les principaux moteurs de cette croissance, qui a été marquée par un nombre record d'acheteurs pendant les fêtes et par une augmentation des ventes en ligne.

Les services de Visa sont utilisés par des milliards de personnes dans le monde pour les achats quotidiens, ce qui en fait un baromètre de la santé économique.

Les ménages à revenus faibles et moyens ont toutefois eu une capacité limitée à substituer des achats, les tarifs douaniers du président américain Donald Trump ayant fait grimper les prix pour les consommateurs.

Les volumes de paiement mondiaux, une jauge des dépenses globales des consommateurs et des entreprises sur le réseau de Visa, ont bondi de 8 % en dollars constants au cours du trimestre rapporté.

Dans un communiqué, le directeur général Ryan Mclnerney a également attribué les bons résultats trimestriels à la vigueur continue des services à valeur ajoutée et des solutions commerciales et de mouvement d'argent.

Son homologue Mastercard MA.N a également annoncé de bons résultats trimestrielsjeudi, la bonne tenue des dépenses liées aux voyages, aux loisirs et aux produits de première nécessité ayant dopé les volumes de transactions de l'entreprise de traitement des paiements.

Cependant, les volumes transfrontaliers totaux de Visa ont augmenté à un rythme légèrement plus lent de 12 % au premier trimestre par rapport à la même période de l'année précédente.

Les analystes et les économistes surveillent de près les données relatives aux transactions transfrontalières, qui constituent un indicateur en temps réel du commerce mondial et des voyages, et qui sont au centre des préoccupations des marchés depuis l'annonce des droits de douane par Donald Trump l'année dernière, le "jour de la libération".

Au cours du dernier trimestre, le directeur financier de Visa, Chris Suh, a déclaré dans un entretien avec Reuters que la société n'avait pas constaté d'impact significatif des droits de douane.

"Les actions se sont vendues modestement, probablement en raison d'un guide d'exploitation plus élevé pour le deuxième trimestre de l'année fiscale (nous supposons que c'est lié aux Jeux olympiques) et une certaine faiblesse dans les tendances transfrontalières", ont déclaré les analystes d'Evercore ISI dans une note.

Les actions de la société ont baissé de 1 % dans les échanges prolongés. L'action Visa a gagné près de 11 % en 2025, surpassant Mastercard mais inférieure à American Express AXP.N et aux rendements du marché en général. American Express devrait publier ses résultats trimestriels vendredi matin.

Le bénéfice net ajusté de Visa s'est élevé à 6,1 milliards de dollars, soit 3,17 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 décembre. Ce chiffre est à comparer aux 5,5 milliards de dollars, soit 2,75 dollars par action, enregistrés un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 3,14 dollars par action, selon les estimations compilées par LSEG.

"Visa a tendance à guider de manière conservatrice, et elle a montré une capacité constante à surperformer sur les lignes supérieures et inférieures, comme cela vient d'être démontré ce trimestre", ont déclaré les analystes de Seaport Research partners.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 10,90 milliards de dollars, dépassant également les estimations de Wall Street de 10,69 milliards de dollars.

LA POUSSÉE DES STABLECOINS

Visa travaille à l'intégration des stablecoins dans les systèmes de paiement existants, voyant une opportunité de maintenir sa position de leader sur le marché à mesure que ces jetons gagnent du terrain, a déclaré Cuy Sheffield, responsable des crypto-monnaies chez Visa, au début du mois.

"L'opportunité des stablecoins reste additive à ce que Visa fait aujourd'hui, et nous continuerons à investir là où nous voyons la plus grande demande", a déclaré un cadre de Visa lors d'un appel d'analystes.

La société a déjà lancé plusieurs initiatives liées au stablecoin, notamment des cartes de paiement liées au stablecoin. Elle a lancé un programme pilote en décembre pour permettre à certaines banques américaines de régler leurs transactions avec Visa en utilisant l'USDC, le stablecoin de Circle.