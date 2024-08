Viridien : un projet d'envergure dans le Golfe du Mexique

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

(AOF) - Viridien (ex-CGG), spécialiste des données de la Terre, a annoncé le démarrage du programme sismique multi-clients 3D fond de mer (OBN) de Laconia dans le Golfe du Mexique. Couvrant 330 blocs OCS dans les zones de Garden Banks et Keathley Canyon, le projet fait l’objet d’un financement de l'industrie. L'acquisition a commencé en juillet 2024 et les premières images seront disponibles au deuxième trimestre 2025.

