Viridien : succès de l'offre d’obligations seniors

(AOF) - Viridien SA, la société mère du groupe Viridien, annonce le succès de son offre d’obligations seniors garanties à échéance en septembre 2030 d’un montant nominal total de 450 millions de dollars américains et portant intérêt au taux de 10% et d’un montant nominal total de 475 millions d'euros et portant intérêt au taux de 8,5%. Les obligations, émises au pair, seront garanties sur une base senior par certaines filiales de Viridien S.A. et devraient être émises le 25 mars 2025.

Viridien annonce également la signature à la date d'émission d'une ligne de crédit renouvelable super senior, d'un montant de 125 millions de dollars américains garanti par les mêmes sûretés que les obligations.

Viridien S.A entend utiliser le produit net de cette offre, ainsi que sa trésorerie disponible, "afin de satisfaire, libérer et par la suite rembourser ses obligations de second rang garanties venant à échéance en 2027 et payer tous les frais et dépenses liés au refinancement".

