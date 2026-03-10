 Aller au contenu principal
Viridien : se heurte encore et toujours au plafond de verre des 130E
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 11:13

Pas de mauvaises nouvelles sur Viridien qui rechute de -4% vers 122E : le titre se heurte encore et toujours au plafond de verre des 130E (ex-résistance de mi-mars 2021 et début juin 2020), et cela dure depuis le 29 janvier.
Symétriquement, le titre reprend appui vers 110E et la zone des 120E sert de pivot.
Beaucoup de "force" accumulée entre 119 et 130E, de quoi aller chercher rapidement les 141E

