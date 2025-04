Viridien: EBITDA ajusté en hausse de 35% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Viridien publie un cash-flow net de -20 millions de dollars au titre du premier trimestre 2025, contre 30 millions un an auparavant, mais un EBITDA ajusté en hausse de 35% à 143 millions, pour un chiffre d'affaires en croissance de 10% à 301 millions.



Le chiffre d'affaires du groupe a été porté par le dynamisme de Geoscience (+25%) et les succès commerciaux d'Earth Data (+7%), alors que la base de comparaison de Sensing & Monitoring (-2%) est revenue à un niveau plus normalisé.



En supposant des fluctuations modérées du marché pétrolier, Viridien prévoit d'atteindre son objectif de génération de cash-flow net d'environ 100 millions de dollars pour l'année en cours et de poursuivre sa trajectoire de désendettement.





Valeurs associées VIRIDIEN 46,375 EUR Euronext Paris -6,46%