Viridien-Bond de 27% du CA au T3, l'Ebitda progresse de 70%
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 18:01

Viridien VIRI.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 27% sur un an au troisième trimestre, tandis que son Ebitda ajusté progresse de 70% sur la même période.

Citant une "contribution positive de l’ensemble des activités", le fournisseur français de services aux compagnies gazières et pétrolières affiche un chiffre d'affaires à 313 millions de dollars (268,39 millions d'euros) et un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 167 millions de dollars.

Le groupe confirme également son objectif annuel de cash-flow libre de 100 millions de dollars.

"Viridien a réalisé un excellent troisième trimestre, contribuant à une génération robuste de Cash-flow net", a déclaré Sophie Zurquiyah, directrice générale de Viridien, dans un communiqué.

"Avec un Cash-flow net de 62 millions de dollars à fin septembre, nous abordons avec confiance notre objectif annuel de 100 millions de dollars".

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

VIRIDIEN
76,4500 EUR Euronext Paris +2,21%
  • 18:37

    Bravo. Espérons que demain l'action depasse les 100! Ou plus...

