Viridian Therapeutics signe un accord de fabrication avec WuXi Biologics pour un médicament destiné au traitement de la maladie oculaire thyroïdienne

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Viridian Therapeutics VRDN.O a annoncé mardi avoir signé un accord de fabrication avec WuXi Biologics afin d'assurer l'approvisionnement commercial de son médicament expérimental s'il venait à être approuvé.

* WuXi Biologics fabriquera et fournira à la fois la substance active et le produit fini du veligrotug, le traitement de Viridian contre la maladie oculaire thyroïdienne, une affection qui provoque un gonflement des yeux et des troubles de la vision.

* Cet accord fait de WuXi Biologics un fournisseur non exclusif, ce qui permet à Viridian Therapeutics de s'approvisionner également auprès d'autres fabricants.

* Viridian Therapeutics a indiqué qu'elle fournirait des prévisions mensuelles de la demande, une partie de ces commandes étant considérée comme des engagements fermes et non annulables.

* La société a ajouté que la tarification prévue par l'accord dépendra des volumes, les frais de service étant fixés jusqu'à la fin de 2026 et soumis à des ajustements annuels par la suite.

* Viridian a indiqué qu'elle prendrait également en charge certains coûts supplémentaires engagés par WuXi Biologics pendant la fabrication.

* La durée initiale de l'accord est de cinq ans, et Viridian Therapeutics a indiqué qu'il serait automatiquement renouvelé pour des périodes supplémentaires de cinq ans, sauf si l'une des parties se retire à l'avance.

* Viridian a précisé qu'elle pouvait résilier l'accord si des changements juridiques affectaient la capacité de WuXi Biologics à fournir ses services, tandis que l'une ou l'autre des parties peut également se retirer en cas de violation ou de difficultés financières.

* La société a précisé que l'accord comprend des clauses standard relatives à la qualité des produits, aux livraisons, à la conformité réglementaire et au règlement des litiges.