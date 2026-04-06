Viridian glisse, les données d'Amgen suscitant des craintes en matière de concurrence

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6 avril - ** Les actions du développeur de médicaments Viridian Therapeutics VRDN.O chutent de 25,5 % à 14,02 $

** Amgen AMGN.O déclare qu'une étude de phase finale a montré que son médicament Tepezza contre les maladies oculaires thyroïdiennes (TED) était efficace lorsqu'il était administré par injection sous-cutanée aux patients

** L'essai a atteint son objectif principal, avec 76,7 % des patients sous Tepezza sous-cutané montrant une réduction significative du gonflement des yeux à 24 semaines, contre 19,6 % sous placebo - AMGN ** Les actions de Viridian ont chuté de 34% la semaine dernière après que son médicament expérimental TED ait été moins efficace que ses rivaux lors d'un essai de phase avancée, bien qu'il ait atteint son objectif principal

** Selon RBC Capital Markets, si Amgen semble avoir un avantage sur le plan de l'efficacité, l'elegrobart de Viridian pourrait encore rivaliser sur le plan de la commodité, puisqu'il ne nécessite que quatre injections sous-cutanées sur 24 semaines, par rapport à l'injecteur corporel de Tepezza, qui administre le médicament toutes les deux semaines sur la même période

** En tenant compte des mouvements de la séance, VRDN a perdu 51 % depuis le début de l'année, tandis qu'AMGN a progressé de 5,9 %