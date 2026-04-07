Virgin Galactic fait un saut dans le contexte d'un intérêt accru pour Artemis II et l'industrie spatiale

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7 avril - ** Les actions de la société de tourisme spatial Virgin Galactic SPCE.N ont augmenté de 6,5 % à 3,27 $ avant le marché, prolongeant les gains dans un contexte d'intérêt accru pour l'industrie spatiale récemment

** Le Procure Space ETF UFO.O a fait un bond de 16% au cours des quatre dernières séances pour atteindre un niveau record; SPCE a gagné ~42% pour atteindre un plus haut de deux mois au cours de la même période ** Lundi, quatre astronautes de la mission Artemis II de la Nasa ont volé plus loin dans l'espace que n'importe quel humain avant eux ** Ajoutant à l'intérêt pour l'industrie, SpaceX aurait confidentiellement déposé une demande d'introduction en bourse la semaine dernière , dans ce qui serait la plus grande cotation en bourse jamais enregistrée

** SPCE a fait un bond de 25 % lundi, sa plus forte hausse en une journée depuis 11 mois ** La semaine dernière, SPCE a déclaré que son premier vaisseau spatial commencerait les essais au sol en avril; les essais en vol commenceront au troisième trimestre et le premier vol spatial commercial au quatrième trimestre ** La recherche par mot-clé de "Virgin Galactic" sur Google est la plus élevée depuis le mois d'août, selon les données de Google Trends

** La société vend actuellement des billets pour des vols spatiaux au prix de 750 000 dollars par siège, contre 600 000 dollars en 2023 et 450 000 dollars en 2021