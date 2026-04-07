 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Virgin Galactic fait un saut dans le contexte d'un intérêt accru pour Artemis II et l'industrie spatiale
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 12:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** Les actions de la société de tourisme spatial Virgin Galactic SPCE.N ont augmenté de 6,5 % à 3,27 $ avant le marché, prolongeant les gains dans un contexte d'intérêt accru pour l'industrie spatiale récemment

** Le Procure Space ETF UFO.O a fait un bond de 16% au cours des quatre dernières séances pour atteindre un niveau record; SPCE a gagné ~42% pour atteindre un plus haut de deux mois au cours de la même période ** Lundi, quatre astronautes de la mission Artemis II de la Nasa ont volé plus loin dans l'espace que n'importe quel humain avant eux ** Ajoutant à l'intérêt pour l'industrie, SpaceX aurait confidentiellement déposé une demande d'introduction en bourse la semaine dernière , dans ce qui serait la plus grande cotation en bourse jamais enregistrée

** SPCE a fait un bond de 25 % lundi, sa plus forte hausse en une journée depuis 11 mois ** La semaine dernière, SPCE a déclaré que son premier vaisseau spatial commencerait les essais au sol en avril; les essais en vol commenceront au troisième trimestre et le premier vol spatial commercial au quatrième trimestre ** La recherche par mot-clé de "Virgin Galactic" sur Google est la plus élevée depuis le mois d'août, selon les données de Google Trends

** La société vend actuellement des billets pour des vols spatiaux au prix de 750 000 dollars par siège, contre 600 000 dollars en 2023 et 450 000 dollars en 2021

Valeurs associées

VIRGIN GALACTIC
3,030 USD NYSE +23,93%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank