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Virgin Galactic en hausse ; le premier nouveau SpaceShip commencera ses essais au sol en avril
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 22:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions de la société d'aérospatiale et de voyages spatiaux Virgin Galactic SPCE.N augmentent de 5,1 % à 2,28 $ après la cloche

** SPCE annonce que son premier nouveau SpaceShip commencera les essais au sol en avril et les essais en vol au troisième trimestre

** Les vols spatiaux commerciaux avec le premier nouveau SpaceShip sont prévues pour le 4e trimestre

** Le deuxième nouveau SpaceShip devrait entrer en service entre la fin du quatrième trimestre 2026 et le début du premier trimestre 2027

** La SPCE se prépare à assembler des moteurs de fusée à l'usine de Phoenix, la fabrication devant commencer au quatrième trimestre 2026

** Virgin Galactic a déclaré des revenus de 0,3 million de dollars pour le quatrième trimestre 2025 , contre 0,4 million de dollars pour le quatrième trimestre 2024

** L'action SPCE a chuté de 32,4 % depuis le début de l'année

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