Virbac: propulsé par un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 13:13









(CercleFinance.com) - Virbac signe la plus forte progression du SBF120 avec un gain de 8%, propulsé par Oddo BHF qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'surperformance' et intègre le titre dans sa liste 'Midcap Europe', tout en remontant son objectif de cours de 320 à 395 euros.



'Nous pensons que plusieurs facteurs qui pouvaient mitiger la perception du titre ont été pricé', estime l'analyste, qui a décidé de dépasser l'effet de base élevé du premier semestre en se plaçant dans une perspective davantage moyen terme pour le groupe de santé animale.





Valeurs associées VIRBAC 341,5000 EUR Euronext Paris +8,07%