Virbac: prise de participation majoritaire dans Globion

(CercleFinance.com) - Virbac annonce avoir finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de Globion, une société indienne de vaccins aviaires.



Cette transaction doit renforcer la position de Virbac en santé animale en Inde en étendant les gammes volaille existantes de Virbac Inde au segment en pleine croissance des vaccins aviaires.



'La société Globion a développé un savoir-faire et une expertise solides dans le développement, la fabrication et la commercialisation de vaccins vivants et inactivés ciblant un large éventail d'agents pathogènes aviaires' souligne Virbac, qui rappelle que cette société emploie 120 personnes avec un CA annuel d'environ 12 millions d'euros.



