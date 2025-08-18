Virbac précise la rémunération de son nouveau directeur général
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 10:16
Une rémunération variable de court terme, représentant entre 60% et 70% du fixe selon les exercices 2025-2028, dépendra de l'atteinte d'objectifs.
Il bénéficiera aussi d'actions gratuites de performance, avec 1000 titres attribués dès 2025 et jusqu'à 1500 par an selon les futurs plans. Une indemnité de prise de fonctions de 500 000 EUR et 3000 actions gratuites exceptionnelles complètent le dispositif.
Par ailleurs, Paul Martingell profitera d'avantages liés à la protection sociale, au régime d'assurance chômage privée (GSC), d'un véhicule de fonction et d'une prise en charge de ses frais d'installation à Nice. Enfin, il est soumis à une clause de non-concurrence de 18 mois, indemnisée à hauteur de 80% de son dernier fixe brut, dans la limite de 600 000 EUR.
Valeurs associées
|332,5000 EUR
|Euronext Paris
|+0,45%
