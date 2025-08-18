 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Virbac précise la rémunération de son nouveau directeur général
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 10:16

(Zonebourse.com) - Virbac annonce que son conseil d'administration a arrêté les conditions de rémunération de Paul Martingell, nommé directeur général à compter du 1er septembre 2025. Sa rémunération annuelle fixe brute est fixée à 600 000 EUR, proratisée pour 2025.

Une rémunération variable de court terme, représentant entre 60% et 70% du fixe selon les exercices 2025-2028, dépendra de l'atteinte d'objectifs.
Il bénéficiera aussi d'actions gratuites de performance, avec 1000 titres attribués dès 2025 et jusqu'à 1500 par an selon les futurs plans. Une indemnité de prise de fonctions de 500 000 EUR et 3000 actions gratuites exceptionnelles complètent le dispositif.

Par ailleurs, Paul Martingell profitera d'avantages liés à la protection sociale, au régime d'assurance chômage privée (GSC), d'un véhicule de fonction et d'une prise en charge de ses frais d'installation à Nice. Enfin, il est soumis à une clause de non-concurrence de 18 mois, indemnisée à hauteur de 80% de son dernier fixe brut, dans la limite de 600 000 EUR.

Valeurs associées

VIRBAC
332,5000 EUR Euronext Paris +0,45%
