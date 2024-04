Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Virbac: hausse de près de 10% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Virbac affiche pour le premier trimestre 2024 un chiffre d'affaires de 345,7 millions d'euros, en hausse de 9,8% (+9,7% hors acquisition et à taux de change constants), portée par une dynamique plus soutenue du marché de la santé animale.



Cette progression a bénéficié d'abord d'une contribution des volumes estimée à environ 6,4 points de croissance, puis dans une moindre mesure, d'un effet prix plus modeste en raison notamment du ralentissement de l'inflation.



Pour l'ensemble de 2024, à taux de change et périmètre constants, Virbac prévoit une croissance du chiffre d'affaires estimée, à ce stade, entre 4 et 6%, ainsi qu'un ratio d'Ebit ajusté sur chiffre d'affaires autour de 15%.





