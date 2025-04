Virbac : croissance organique de 4,9% des ventes au premier trimestre

(AOF) - Sur les trois premiers mois de l'année, Virbac a vu son chiffre d'affaires progresser de 8,5 %, ou de 4,9 % à taux de change et périmètre constants, pour s'élever à 375,2 millions d'euros. Cette hausse est liée à la contribution des prix (3,8 points de croissance) et dans une moindre mesure à un effet volume (1,1 point). A l'exception de la zone Pacifique (-14,3 %), l'activité, à taux de change constants, est en croissance partout ailleurs, notamment en Europe (+8,3 %) et aux États-Unis (+2,7 %), deux zones qui ont généré un petit peu plus de la moitié des revenus l'année dernière.

Pour l'ensemble de l'année 2025, le spécialiste de la santé animale table toujours sur une croissance organique de ses ventes comprise entre 4 et 6 %, tandis que l'Ebit ajusté devrait se consolider au niveau de celui de 2024, soit autour de 16 % à périmètre constant.

Le groupe est modérément inquiet concernant la guerre commerciale étant donné que les deux tiers de son chiffre d'affaires généré outre-Atlantique cette année seront issus de sa production locale.

