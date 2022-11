Virage politique de la Chine : quelle est la probabilité d’un rétropédalage ?

L'hebdo des marchés d'Amundi

Inflation en zone euro, ventes de détail aux Etats-Unis, stabilisation des marchés d'actions… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

En Chine, en moins d'une semaine, le virage politique tant attendu pour le Covid et le logement est enfin arrivé. La politique évolue alors que l'économie a connu un important ralentissement. La demande intérieure a de nouveau été durement touchée par la correction du marché du logement et les restrictions sanitaires d'octobre, tandis que les exportations ont décéléré comme celle de la Corée du Sud et de Taïwan. Les indicateurs avancés signalent une baisse de l'activité économique en novembre. La reprise de la croissance reste dans une phase fragile.

Le virage politique de la Chine est positif pour le sentiment du marché, mais ne constitue pas une surprise à la hausse pour nos perspectives de croissance. Il a, en revanche, réduit les risques extrêmes à la baisse, notamment une crise systémique du logement et une prolongation de la politique du zéro Covid. Nous maintenons donc nos prévisions de croissance inchangées, en tablant sur un rebond de la croissance chinoise à 4,5 % en 2023, contre 3,2 % en 2022. Le nouveau Politburo chinois a passé le premier test du retour au pragmatisme.

Sur le terrain, le Covid s'est propagé à 27 des 32 zones provinciales. Plus de 900 000 personnes sont placées en quarantaine centralisée, ce qui remet en cause l'assouplissement qui vient d'être annoncé. En ce qui concerne le sentiment du marché en fin d'année, une question clé pour les investisseurs est de savoir quel est le risque de retour en arrière de la politique. Nous estimons à 20% la probabilité que les gouvernements chinois reviennent officiellement à une politique de zéro Covid. Il est donc plus vraisemblable qu'il n'y ait pas de revirement explicite. Nous pensons qu'une situation de confusion et de chaos localisé est très probable.

En d'autres termes, certains gouvernements locaux devront à nouveau durcir leur politique afin d'éviter une recrudescence des cas, tandis que le reste du pays fermera ses portes aux personnes provenant de zones à haut risque. Dans ce scénario, la mobilité et l'activité économique resteront faibles en novembre et décembre. La reprise économique globale devrait ralentir au quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre. Après ce tournant politique, les risques sont plus équilibrés, mais restent orientés à la baisse.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.