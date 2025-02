"Virage" des gérants des valeurs américaines vers l'Europe et la Chine (Lombard Odier IM)

(AOF) - "L'économie américaine a maintenant des taux, une inflation et des valorisations d'actions plus élevés que la plupart des autres pays", constate Florian Ielpo, head of macro, Multi Asset Group, LOIM (Lombard Odier Investment managers). C’est ce qui explique que les investisseurs "changent progressivement leurs perspectives et se tournent vers la ‘value’ européenne et la technologie chinoise". Pour lui cependant "la nature de ce rallye" "ne permet pourtant pas tout à fait de parler de complaisance tant ces classes d'actifs ont été délaissées pendant des années."

Le gérant pointe aux Etats-Unis une "combinaison de prix élevés pour les consommateurs et les producteurs" qui "confirme que l'inflation reste tenace, repoussant ainsi les attentes du marché concernant des baisses de taux".

"Entre des taux et des valorisations plus élevées, la 'soupe' américaine semble trop chaude au goût d'un nombre croissant d'investisseurs qui lui préfèrent la tiédeur de la tech chinoise et de la 'value' européenne". Le monde de l'investissement "prend conscience de son biais 'US'" et "des ventes de détail décevantes par rapport au consensus ne font qu'ajouter à cette sensation d'un virage s'opérant progressivement dans les marchés financiers".