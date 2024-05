Vinpai participera au Spring European Midcap Event à Paris

Saint-Dolay - France, le 29 mai 2024 - 17h45 CEST - Vinpai (ISIN : FR001400AXT1 ; mnémonique : ALVIN), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination de l’agroalimentaire et de la cosmétique, annonce aujourd’hui sa participation au Spring European MidCap Event qui se tiendra le 6 juin 2024 à Paris.



Cyrille Damany, Président et Co-fondateur et Philippe Le Ray, Directeur Général et Co-fondateur présenteront Vinpai, l’actualité de la Société et sa stratégie, dans le cadre de rencontres individuelles ou en petits groupes. Pour plus d’information sur le Spring European MidCap Event, veuillez-vous référer au site web de CF&B : http://new.midcapevents.com/.



Pour recevoir l'information de VINPAI en temps réel, faites-en la demande à vinpai@newcap.eu.