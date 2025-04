Vinpai confirme ses objectifs à horizon 2026

AOF - EN SAVOIR PLUS

Côté perspectives, le spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d'ingrédients fonctionnels à base d'algues et de végétaux confirme ses objectifs à horizon 2026 : un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros accompagné d'un taux d'Ebitda supérieur à 10%.

La marge brute s'établit à 4,02 millions d'euros au 31 décembre 2024, contre 3,837 millions d'euros fin 2023, faisant ressortir un taux de marge à 44% contre 48,6% en 2023 et 48,7% en 2022. "Cette baisse enregistrée en 2024 s'explique pour partie par la fin du cycle inflationniste ayant généré un effet de ciseau entre l'augmentation continue des prix d'achats de matières premières et une pression baissière des prix de vente dans un contexte économique où les consommateurs ont réduit leurs achats", explique Vinpai.

Le carnet de commandes (backlog) de la société s'établit à 3,8 millions d'euros au 31 décembre 2024, contre 5,2 millions d'euros au 31 décembre 2023. Cette évolution reflète la reprise progressive de l'activité commerciale de Vinpai après un deuxième et un troisième trimestre atones.

(AOF) - En 2024, Vinpai a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 16% à 9,2 millions d'euros. Le mix d’activité sectoriel est inchangé avec l’agroalimentaire représentant 83% du chiffre d’affaires total réalisé et la cosmétique et le nutraceutique 17%. Par zone géographique, Vinpai a enregistré une croissance des ventes dans la région Moyen-Orient Afrique (MEA) de 65% à 4,65 millions d'euros, n’ayant toutefois pas compensé la baisse des ventes enregistrée dans la zone Amériques (-33% à 1,02 million d'euros).

