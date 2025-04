Vinpai annonce un chiffre d’affaires de 2,3 M€ au 1er trimestre de son exercice 2025

- Carnet de commandes1 en hausse à 5,4 M€



Saint-Dolay - France, le 25 avril 2025 – 17h45 CEST – Vinpai (ISIN : FR001400AXT1 ; mnémonique : ALVIN), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination des industriels de l’agroalimentaire et de la cosmétique, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier trimestre 2025.



Philippe Le Ray, Directeur Général et Co-fondateur, déclare : « Après une conjoncture difficile pendant l’année 2024, le début de l’année 2025 est marqué par une demande soutenue comme en témoigne le niveau élevé de notre carnet de commandes à près de 6 M€. Ce 1er trimestre semble confirmer une tendance haussière, avec le redémarrage de la zone nord-américaine, une demande soutenue sur la zone Afrique du Nord et une dynamique positive en Asie-Pacifique. Notre outil industriel est désormais parfaitement rodé pour réaliser un chiffre d’affaires mensuel supérieur à 1 M€. Nous continuons de valoriser notre portefeuille d’innovations en y ajoutant des technologies que nous considérons comme stratégiques dans chacune de nos activités. »



