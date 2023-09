Vinpai annonce son agenda financier 2023-2024

Saint-Dolay - France, le 28 septembre 2023 – 17h45 CEST – Vinpai (ISIN : FR001400AXT1 ; mnémonique : ALVIN), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination de l’agroalimentaire et de la cosmétique, annonce aujourd’hui son agenda financier indicatif pour 2023-2024.



Agenda financier indicatif* :

5 octobre 2023 : Résultats semestriels 2023

9 novembre 2023 : Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023

25 janvier 2024 : Chiffre d’affaires annuel 2023

4 avril 2024 : Résultats annuels 2023



(*) : Les communiqués seront diffusés après fermeture des marchés. Informations soumises à modification.



