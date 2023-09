Vingt actions à éviter et vingt à privilégier, selon UBS

Les stratèges de la banque suisse prévoient une baisse des Bourses européennes de 10 % d'ici à la fin de l'année .(© Fotolia)

Les stratèges de la banque suisse prévoient une baisse des Bourses européennes de 10 % d'ici à la fin de l'année. Ils ont sélectionné des entreprises qui devraient tirer les cours vers le bas et d'autres qui devraient mieux résister.

Les stratèges d'UBS prévoient un indice européen Stoxx 600 à 410 points en fin d'année, soit un recul de 10 % sur le niveau actuel.

Les actions européennes ont poursuivi jusqu'en février dernier leur rally haussier démarré fin 2022. Elles ont été portées par le redressement des indicateurs avancés PMI. Mais depuis février, les actions font du surplace.

Les experts de la banque suisse pensent que les cours devraient maintenant reculer.

Baisse des profits

La dégradation rapide des nouvelles commandes dans les entreprises s'ajoute à à la désinflation qui devrait peser sur le levier opérationnel. Alors que les profits publiés en 2023 résistent plutôt bien, ceux attendus en 2024 par le consensus des analystes devraient diminuer.

Les valorisations paraissent abordables, mais les profits attendus sont trop élevés et la hausse des taux d'intérêt pèse sur les multiples.

Pour identifier les actions qui pourraient tirer le Stoxx 600 vers le bas, les stratèges ont analysé les sociétés de l'indice, en retenant celles qui présentent une plus grande volatilité boursière, dont les anticipations de profits sont orientées à la baisse, et dont le PER estimé parait trop élevé.

Le luxe menacé en Bourse

Selon UBS, des titres parmi les plus menacés figurent dans les secteurs les plus recherchés en 2023 et les mieux valorisés, comme le luxe et les semiconducteurs.

