Vinfast s’enflamme pour son démarrage boursier à Wall Street

- Et maintenant, le plus dur commence. Vinfast, le constructeur vietnamien de voitures électriques, a réussi son entrée à Wall Street sur le Nasdaq par une envolée spectaculaire. L’opération, annoncée en mai dernier et effective depuis le 15 août, a pris la forme d’une fusion avec le Spac Black Spade Acquisition, une de ces sociétés «chèque en blanc» destinées à servir de réceptacle pour des candidats à la Bourse.Le succès de l’opération témoigne du fait que les excès de valorisation entourant les nouveaux conquérants de l’électrique ne se sont pas dissipés. Alors que le cours de référence de 10 dollars, retenu pour les termes de la fusion, valorisait Vinfast - en perte de 2,1 milliards de dollars en 2022 - quelque 23 milliards de dollars, le marché s’est, mardi 15 août, enflammé avec une ouverture à 22 dollars et une clôture à 37,06 dollars. A la clé une capitalisation de 85 milliards de dollars, quasi équivalente au cumul des valorisations réunies de Ford (48 milliards) et de General Motors (46 milliards). Gare au retour de flamme : seuls 185 millions de dollars d’actions de la société ont été échangés lors de cette première journée de cotation, selon les données de Refinitiv. Le 16 août en fin d’après-midi, le titre reculait déjà de plus de 20%, à 29 dollars. A lire aussi: Tesla lance une nouvelle salve de baisses de prix sur le marché chinois Plan ambitieuxVinfast, créée et contrôlée par l’homme d’affaires vietnamien Pham Nhat Vuong, première fortune du pays via son conglomérat Vingroup, fait partie de cette cohorte de jeunes sociétés déterminées à participer à l’essor de la révolution électrique dans l’automobile. Avec la volonté affirmée de se frotter au leader mondial du secteur, Tesla. Cette ambition alimente une fièvre boursière initiale que les réalités opérationnelle et commerciale viennent souvent démentir, comme en témoignent les parcours décevants de rivaux comme Rivian ou Lucid.Vinfast a désormais tout à prouver, tant sur le plan commercial qu’industriel. Sur le terrain commercial, le groupe va devoir démontrer sa capacité à réaliser les ventes promises. Il vise 50.000 véhicules vendus en 2023, mais n’en a encore commercialisé que 16.000 sur les sept premiers mois de l’année, dont 137 à fin juin pour son modèle VF8 aux seuls Etats-Unis, un marché pourtant clé pour le groupe. Non seulement ces ventes projetées ne représentent guère plus de 18% des capacités de production de son usine géante au Vietnam, mais dès 2025, Vinfast disposera d’une nouvelle usine aux Etats-Unis, actuellement en cours de construction en Caroline du Nord pour un investissement annoncé de 4 milliards de dollars.Pour être plus efficace en termes commerciaux, Vinfast veut s’attaquer à une refonte de son organisation commerciale, abandonnant son modèle actuel de distribution. S’inspirant de Tesla, il a misé sur une approche directe avec des clients potentiels, mais veut désormais la constitution d’un réseau de concessionnaires. «Nous passons à un modèle hybride où nous avons nos propres salles d’exposition, ainsi que des discussions avec les concessionnaires pour ouvrir des salles d’exposition», a déclaré Le Thi Thu Thuy, le directeur général de Vinfast, dans un entretien à Reuters. A lire aussi: Vinfast temporise sur sa conquête européenne Vers un appel au marchéVinfast, toujours dans le rouge au premier trimestre 2023 avec une perte nette de 598 millions de dollars, va désormais devoir trouver les moyens de financer ses projets de croissance, pour l’heure sous perfusion financière de Vingroup.«Nous avons un certain nombre d’investisseurs stratégiques et d’investisseurs institutionnels alignés. Nous prévoyons de réaliser une levée de capitaux au cours des 18 prochains mois, c’est certain», a déclaré à Reuters le directeur financier de VinFast, David Mansfield. De quoi constituer une véritable confrontation au réel après un baptême boursier qui, s’il s’avère hors norme, paraît bien fragile.

Lionel Garnier