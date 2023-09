Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: signe un contrat pour des bornes de recharge information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 17:53









(CercleFinance.com) - Vinci Concessions a remporté trois lots du ' Deutschlandnetz Regional ', programme de développement de bornes de recharge ultra-rapide couvrant l'ensemble de l'Allemagne.



Représentant un investissement global de l'ordre de 200 millions d'euros ces trois lots recouvrent les régions de Berlin, Hambourg et Leipzig. Ils correspondent à 106 stations, représentant 828 points de charge.



Le groupe sera en charge de l'acquisition des sites, de l'installation et de l'exploitation des stations pour une période de 12 ans.



Le premier site devrait être mis en service en 2024.





Valeurs associées VINCI Euronext Paris +0.77%