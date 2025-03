Vinci: signe un contrat de 92,4 ME en Ouganda information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 18:10









(CercleFinance.com) - Sogea-Satom, filiale de Vinci a remporté un contrat pour l'amélioration d'un réseau de distribution d'eau en Ouganda.



Le groupe va moderniser et réaliser une extension du réseau de distribution d'eau de la région de Kampala en Ouganda. Le groupe aura également en charge d'augmenter la capacité de l'usine de traitement de l'eau de Katosi.



Les travaux portent en particulier sur l'installation de 70 km de conduites en fonte ainsi que la construction de réservoirs de grande capacité en béton armé. Deux nouvelles stations de pompage et la rénovation de deux stations existantes vont également être réalisées.



Financé par l'Agence française de développement (AFD), ce projet de 92,4 millions d'euros améliorera l'accès à l'eau traitée pour 1,5 million d'habitants.



Présent depuis 1990 en Ouganda, Sogea-Satom a notamment réalisé ces dernières années les stations de traitement d'eau potable de Ggaba, de Katosi et de Karuma, tandis que celle de Kagera est en cours.





