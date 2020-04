Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci s'attend à une baisse prononcée de son activité ces prochains mois Reuters • 23/04/2020 à 17:56









23 avril (Reuters) - * VINCI SA - CARNET DE COMMANDES AU T1 EUR 37,7 MDS VERSUS EUR 34,9 MDS IL Y A UN AN * VINCI SA - PRISE DE COMMANDES AU T1 EUR 9,8 MDS VERSUS EUR 9,4 MDS IL Y A UN AN * VINCI SA - COVID-19:L'ACTIVITÉ DE VINCI A FORTEMENT RECULÉ APRÈS LES MESURES MISES EN PLACE À L'ÉCHELLE MONDIALE POUR TENTER D'ENRAYER LE DÉVELOPPEMENT DU COVID-19 * VINCI SA - CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DU GROUPE AU T1 EUR 9,69 MDS VERSUS EUR 9,70 MDS IL Y A UN AN * VINCI SA - COVID-19:LA PANDÉMIE IMPACTE DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE L'ACTIVITÉ DE L'ENSEMBLEDES PÔLES DU GROUPE, TANT DANS LES CONCESSIONS QUE DANS LE CONTRACTING * VINCI SA - COVID-19:DANS CE CONTEXTE, LE GROUPE S'ATTEND À DEVOIR FAIRE FACE À UNE BAISSE PRONONCÉE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES DANS LES PROCHAINS MOIS * VINCI SA - COVID-19:LE GROUPE EST CONFIANT DANS SA CAPACITÉ À REBONDIR GRÂCE AU NIVEAU HISTORIQUE DE SON CARNET DE COMMANDES ET À LA FORTE RÉACTIVITÉ DE SON ORGANISATION DÉCENTRALISÉE Texte original sur Eikon .... Pour plus de détails, cliquez sur [ ] (Rédaction de Paris)

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -0.14%