Vinci : ricoche sous les 1225E, retombe sous 120E
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 15:49

Vinci ricoche sous les 120,5E et retombe sous 120E (MM100) pour tutoyer la MM50 (118,8E).
Le prochain soutien se dessine vers 115,5E, le support oblique moyen terme qui coïncide avec le plancher testé les 7 octobre, 3 et 7 novembre.

