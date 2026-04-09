Vinci remporte un contrat stratégique de 192 millions d'euros à Prague
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 17:54
Ce projet, d'un montant global de 192 millions d'euros, porte sur une infrastructure hydraulique majeure exploitée depuis plus d'un demi-siècle. Les opérations, qui doivent débuter en octobre 2026 pour une période de 43 mois, s'annoncent particulièrement complexes
Conformément aux standards actuels du groupe, le chantier intégrera des mesures pour minimiser son empreinte écologique. Cela inclut notamment le recyclage des matériaux sur place ainsi que l'usage d'eaux pluviales et recyclées durant toute la durée des travaux.
Ce succès commercial confirme la puissance de frappe de VINCI en République tchèque, pays où le groupe a généré un chiffre d'affaires supérieur à 1,2 milliard d'euros en 2025. Outre le secteur de la construction, VINCI y déploie ses activités via VINCI Energies et VINCI Concessions, ce dernier étant déjà titulaire du partenariat public-privé pour l'autoroute D4.
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