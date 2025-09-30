 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 834,65
-0,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vinci remporte un contrat en Nouvelle-Zélande pour environ 120 millions d'euros
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 08:33

Vinci SA SGEF.PA :

* REMPORTE UN CONTRAT DE CONCEPTION-CONSTRUCTION DE ROUTE EN NOUVELLE-ZÉLANDE

* CONTRAT D'ENVIRON 120 MILLIONS D'EUROS (237 MILLIONS DE DOLLARS NÉO-ZÉLANDAIS)

* CONCEPTION-CONSTRUCTION D'UN TRONÇON STRUCTURANT DU CORRIDOR AUTOROUTIER DU NORD DE WELLINGTON

* LES TRAVAUX DÉBUTERONT AU DERNIER TRIMESTRE 2025 ET SE TERMINERONT FIN 2029

Texte original nGNE4K1qsM Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

VINCI
116,6000 EUR Euronext Paris +0,26%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank