Vinci remporte un contrat en Nouvelle-Zélande pour environ 120 millions d'euros

Vinci SA SGEF.PA :
* REMPORTE UN CONTRAT DE CONCEPTION-CONSTRUCTION DE ROUTE EN NOUVELLE-ZÉLANDE
* CONTRAT D'ENVIRON 120 MILLIONS D'EUROS (237 MILLIONS DE DOLLARS NÉO-ZÉLANDAIS)
* CONCEPTION-CONSTRUCTION D'UN TRONÇON STRUCTURANT DU CORRIDOR AUTOROUTIER DU NORD DE WELLINGTON
* LES TRAVAUX DÉBUTERONT AU DERNIER TRIMESTRE 2025 ET SE TERMINERONT FIN 2029
Texte original
(Rédaction de Gdansk)
