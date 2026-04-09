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Vinci remporte un contrat de €192 mlns pour moderniser une station de traitement des eaux de Prague
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 17:58

Vinci SGEF.PA a annoncé jeudi avoir remporté un contrat d'un montant total de 192 millions d'euros pour la modernisation de la principale station de traitement des eaux de Prague.

Le groupe a précisé que les travaux débuteraient en octobre 2026 pour une durée de 43 mois.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)

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