Vinci remporte un contrat de €192 mlns pour moderniser une station de traitement des eaux de Prague

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
information fournie par AFP Video•09.04.2026•19:35•
Le cinéaste iranien Asghar Farhadi, Pedro Almodovar pour une septième apparition en compétition, le réalisateur russe en exil Andrei Zviaguintsev, se disputeront la Palme d'Or au 79e Festival de Cannes, du 12 au 23 mai, annonce le délégué général du festival, Thierry ...
Lire la suite
Les mégastars de la K-pop BTS ont entamé jeudi leur tournée mondiale, portés par l'élan de leur dernier album, au sommet des classements mondiaux, et un gigantesque concert au cœur de Séoul marquant leur retour. Le groupe de sept membres, considéré comme le plus ...
Lire la suite
Le ministre de l'Economie s'est montré prudent jeudi sur une baisse rapide du prix des carburants à la pompe, à l'issue d'une réunion avec les distributeurs, insistant sur la volatilité des cours du gasoil et sur les incertitudes quant à une réouverture réelle ...
Lire la suite
Le gouvernement a présenté jeudi un plan destiné à lutter contre l’absentéisme au travail, visant à renforcer les contrôles des arrêts maladie et à faciliter le signalement, par les employeurs, des cas jugés suspects auprès de l’administration. "Dès demain sur ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer