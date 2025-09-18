Vinci remporte le contrat d'électrification du projet Rail Baltica pour €885 mlns

Vinci SA SGEF.PA :
* VINCI REMPORTE LE CONTRAT D'ÉLECTRIFICATION DU PROJET RAIL BALTICA
* UN CONTRAT D'1,77 MILLIARD D'EUROS
* LES TRAVAUX PORTENT SUR L'ÉLECTRIFICATION DE 870 KM DE VOIES FERRÉES ET SE DÉROULERONT EN DEUX PHASES
* LA PREMIÈRE PHASE DU PROJET, D'UN MONTANT D'ENVIRON 950 MILLIONS D'EUROS, DOIT DÉMARRER LE 1ER OCTOBRE 2025 ET S'ACHEVER EN 2030
* LA PART DE COBRA IS S'ÉLÈVE À 885 MILLIONS D'EUROS
