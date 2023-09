Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: projet immobilier à Lille avec BNP Paribas RE information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 07:42









(CercleFinance.com) - Vinci Immobilier et BNP Paribas Real Estate ont annoncé lundi soir la signature de l'acquisition d'un terrain auprès de la Métropole Européenne Lilloise et une première Vente en l'Etat Futur Achèvement (VEFA) sur le site.



La VEFA porte sur la réalisation d'un immeuble de bureaux, d'une surface totale de 11.741 m² pour un grand utilisateur national. Ce bâtiment emblématique, revêtu de brique, constituera la porte d'entrée d'un nouveau quartier.



L'immeuble donnera en effet le coup d'envoi du projet d'aménagement urbain Metropolitan Square à Lille, composé de 67.000 m² de bureaux, environ 280 logements, 2.000 m² de services et commerces et 8.000 m² d'espaces paysagers.





Valeurs associées VINCI Euronext Paris -0.96%