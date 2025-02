Vinci: obligations convertibles remboursables en numéraire information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 09:36









(CercleFinance.com) - Vinci a annoncé mardi le lancement d'une émission obligataire convertible synthétique remboursable en numéraire à échéance cinq ans pour 375 millions d'euros, un montant susceptible d'être porté à 400 millions.



Les obligations, remboursables uniquement en numéraire, n'auront aucun impact dilutif puisqu'elles ne donneront pas lieu à l'émission d'actions nouvelles ou existantes au moment de leur conversion en 2030, précise le groupe de construction et de concessions dans un communiqué.



Les titres, qui doivent être placés auprès d'investisseurs institutionnels, porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 0,45% et 0,70% payable semi-annuellement les 18 août et 18 février de chaque année, à compter du 18 août prochain.



Le prix de conversion initial doit faire ressortir une prime de conversion de 20% par rapport au prix de référence, calculé en fonction de la moyenne arithmétique des cours moyens quotidiens de l'action pondérés par les volumes sur la période allant du 12 au 18 février.



Le produit net de l'émission a pour objet de financer les besoins généraux de la société, indique Vinci dans son communiqué.





Valeurs associées VINCI 107,60 EUR Euronext Paris -0,55%