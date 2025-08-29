 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Vinci: nouveau directeur des ressources humaines nommé
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 09:20

(Zonebourse.com) - Vinci fait part de la nomination de Ludovic Demierre en tant que nouveau directeur des ressources humaines et à ce titre de membre de son comité exécutif, succédant à Jocelyne Vassoille qui occupait ce poste depuis 2020.

Ludovic Demierre a réalisé l'essentiel de sa carrière au sein du groupe : entré comme ingénieur d'études en 1995, il est devenu directeur des ressources humaines de Vinci Construction France pour les régions Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté en 2002.

En janvier 2014, il a été désigné directeur du développement des ressources humaines et de la diversité de Vinci. Nommé directeur des ressources humaines d'Eurovia fin 2016, il est devenu directeur des ressources humaines de Vinci Construction en 2021.

Valeurs associées

VINCI
116,0000 EUR Euronext Paris -0,94%
