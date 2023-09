Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: légère baisse du trafic Autoroutes en août information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 18:31









(CercleFinance.com) - Le trafic de Vinci Autoroutes enregistre une légère baisse de -1,4% au mois d'août.



' Celle-ci s'explique notamment par des effets météorologiques globalement défavorables aux véhicules légers (épisodes de forte canicule) '.



En cumul sur les huit premiers mois de l'année, le trafic tous véhicules confondus reste en progression en dépit de prix de carburants élevés et d'effets calendaires négatifs pour les poids lourds.



Le trafic passagers des aéroports gérés par Vinci Airports poursuit sa dynamique positive en août (+21,1%). Il atteint 96,4 % de son niveau de 2019. Hors aéroports asiatiques, il augmente de plus de 2 % par rapport à son niveau d'avant crise sanitaire.





