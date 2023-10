Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: le conseil de TELT a attribué un contrat de 800 ME information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 18:09









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin) a attribué le marché de valorisation des matériaux d'excavation du versant français du tunnel de base du Mont-Cenis (lot CO11).



Ce marché a été attribué au groupement composé d'Eurovia Alpes (filiale de Vinci Construction, mandataire), Carrières du Bassin Rhônalpin et Terélian (filiales de Vinci Construction), SATM et Granulats Vicat (filiales de Vicat), Spie batignolles valérian et Spie batignolles malet, ainsi que GIE GMM 73.



Le contrat, d'un montant de 800 millions d'euros, porte sur l'industrialisation de la gestion des 23 millions de tonnes extraites côté français.





